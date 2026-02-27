🔴 Trabzonspor – Fatih Karagümrük CANLI İZLE! Trabzonspor – Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük bu akşam karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak. İşte maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri.




Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Bordo-mavililer sahasında galibiyet ararken, Karagümrük deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Futbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve canlı izleme detaylarını araştırıyor.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, 27 Şubat Cuma günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK NEREDEN İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun resmi platformları üzerinden karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

