🔴 Trabzonspor – Fatih Karagümrük CANLI İZLE! Trabzonspor – Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Bordo-mavililer sahasında galibiyet ararken, Karagümrük deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Futbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve canlı izleme detaylarını araştırıyor.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, 27 Şubat Cuma günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK NEREDEN İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun resmi platformları üzerinden karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.