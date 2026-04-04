🔴 Trabzonspor - Galatasaray canlı izle! Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin saati, yayın kanalı ve ilk 11’ler belli oldu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig’de 28. hafta kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akyazı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

TRABZONSPOR İLK 11’İ

Trabzonspor: Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

GALATASARAY İLK 11’İ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Icardi, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lang, Singo, Lemina.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılı ekip üstünlük kurdu. Bu periyotta Galatasaray 7 galibiyet alırken, Trabzonspor 1 kez kazandı.

İki takım ligde bugüne kadar 105 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 47, Trabzonspor 32 galibiyet elde etti. 26 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon iki ekip lig ve Süper Kupa’da 2 kez karşı karşıya geldi. Ligde oynanan mücadele 0-0 sona ererken, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray 4-1 kazandı.

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi
Belediye binasına silahlı saldırı! Belediye binasına silahlı saldırı!