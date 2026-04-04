🔴 Trabzonspor - Galatasaray canlı izle! Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de 28. hafta kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akyazı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

TRABZONSPOR İLK 11’İ

Trabzonspor: Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

GALATASARAY İLK 11’İ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Icardi, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lang, Singo, Lemina.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılı ekip üstünlük kurdu. Bu periyotta Galatasaray 7 galibiyet alırken, Trabzonspor 1 kez kazandı.

İki takım ligde bugüne kadar 105 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 47, Trabzonspor 32 galibiyet elde etti. 26 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon iki ekip lig ve Süper Kupa’da 2 kez karşı karşıya geldi. Ligde oynanan mücadele 0-0 sona ererken, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray 4-1 kazandı.