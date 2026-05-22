🔴 Trabzonspor - Konyaspor canlı izle! Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Trabzonspor 5 galibiyet elde ederken, Konyaspor 3 kez kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor’un özellikle iç sahada rakibine karşı üstün performans sergilediği görülürken, final mücadelesinde iki takımın da kontrollü bir oyun ortaya koyması bekleniyor.