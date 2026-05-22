🔴 Trabzonspor - Konyaspor canlı izle! Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte canlı izleme kanalı ve detaylar...
Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu, ilk 11’leri ve maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Trabzonspor 5 galibiyet elde ederken, Konyaspor 3 kez kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor’un özellikle iç sahada rakibine karşı üstün performans sergilediği görülürken, final mücadelesinde iki takımın da kontrollü bir oyun ortaya koyması bekleniyor.
İLK 11’LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Kupası final mücadelesi 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45
Futbolseverler karşılaşmayı ATV’nin televizyon yayını ve resmi dijital platformları üzerinden takip edebilecek.