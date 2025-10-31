TRT 1 Taşacak Bu Deniz 4. bölüm tek parça izle! Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD izle
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz bu hafta 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şerif’in hapisten çıkışıyla Furtuna’da taşlar yerinden oynadı. Dizinin son bölümünü full HD ve tek parça izleme linki haberimizde.
Şerif’in hapisten çıkmasıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni’yi denize atanı açıklamayan Esme’ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna’yı yıkacaktır.
Oruç’un amcasına olan güveni, Melina’nın “Amcan Eleni’yi sattı.” sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç’tadır. Behçet ise Eleni’yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni’nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.