TRT 1 Taşacak Bu Deniz 4. bölüm tek parça izle! Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD izle

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz bu hafta 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şerif’in hapisten çıkışıyla Furtuna’da taşlar yerinden oynadı. Dizinin son bölümünü full HD ve tek parça izleme linki haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TRT 1 Taşacak Bu Deniz 4. bölüm tek parça izle! Taşacak Bu Deniz son bölüm full HD izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Şerif’in hapisten çıkmasıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni’yi denize atanı açıklamayan Esme’ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna’yı yıkacaktır.

Oruç’un amcasına olan güveni, Melina’nın “Amcan Eleni’yi sattı.” sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç’tadır. Behçet ise Eleni’yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni’nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM İZLE

Son dakika deprem mi oldu? AFAD açıkladı: Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem!Son dakika deprem mi oldu? AFAD açıkladı: Balıkesir’de 3.6 büyüklüğünde deprem!Yurt
Papara sessizliğini bozdu! Faaliyet izni iptaline ilk yanıt geldiPapara sessizliğini bozdu! Faaliyet izni iptaline ilk yanıt geldiGündem
trt 1
Günün Manşetleri
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Çok Okunanlar
Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de! Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de!
Bu faizi gören şaşkına döndü! Bu faizi gören şaşkına döndü!
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?