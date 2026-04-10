Tüm Türkiye günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi vakası belgesel oldu

Türkiye gündemini uzun süre sarsan Palu ailesi olayları, suç belgeseli olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk olarak "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında canlı yayın vasıtasıyla gündeme gelen ve ağır suç iddialarını barındıran vaka, "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" ismiyle belgesel haline getirildi. Yapımın ilk fragmanı kamuoyuyla paylaşılırken, projenin 8 Mayıs tarihi itibarıyla HBO Max dijital yayın platformu üzerinden izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

AĞIR SUÇ İDDİALARI VE TOPLUMSAL ETKİSİ İNCELENECEK

2018-2019 yıllarında haftalarca kamuoyunun merkezinde yer alan olaylar dizisi; çocuk istismarı, cinayet, işkence ve aile içi şiddet gibi ağır iddialarla Türkiye'yi derinden etkilemişti. Hazırlanan belgeselin, söz konusu olayların yalnızca suç boyutunu aktarmakla kalmayıp, yaşananların toplum üzerindeki etkilerini de ele alacağı belirtiliyor. Projenin, Türkiye'de son dönemde giderek daha fazla ilgi gören 'true crime' (gerçek suç) türüne dikkat çeken bir katkı sunması bekleniyor.

Belgeselin yayınlanacağı platform olan HBO Max Türkiye tarafından projeye ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Platform, suç belgeselinin konusunu ve içeriğini izleyicilere "yıllarca gizli kalan gerçekler, cevapsız sorular ve kan bağını aşan sırlar" ifadeleriyle tanıttı. Paylaşılan fragmanla birlikte duyurusu yapılan yapım, 8 Mayıs'ta platform kütüphanesine eklenecek.

