🔴 Türkiye - Romanya canlı izle! Türkiye - Romanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahaya çıkacak A Milli Takım, tur için tek maç üzerinden mücadele verecek. Karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele İstanbul’da Beşiktaş Park’ta oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

ŞİFRESİZ YAYIN DETAYI

Milli maç, TV8 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, Türksat 4A üzerinden kanal ayarlarını güncelleyerek yayına erişebiliyor. Aynı zamanda platform kullanıcıları da TV8’i kendi kanal numaraları üzerinden takip edebilecek.

TUR SENARYOSU NETLEŞTİ

A Milli Takım, Romanya’yı mağlup etmesi halinde play-off finaline yükselecek. Finalde ise Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final müsabakası deplasmanda oynanacak.

TEK MAÇ, TEK HEDEF

Play-off yarı final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanıyor. Bu nedenle Türkiye – Romanya mücadelesinde kazanan taraf doğrudan finale yükselecek. Milliler, uzun süredir hasret kaldığı Dünya Kupası bileti için kritik bir viraja çıkıyor.

İLK 11’LER

Romanya karşısında ilk 11’imiz: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu

Romanya’nın ise Popescu, Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu, Screciu, Dragomir, Tanase, Baiaram, Man ve Birligea ile sahada olması öngörülüyor.