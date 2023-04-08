"Türkiye'ye neşteri vuracak cerrah lazım"

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Önsel 14 Mayıs seçimlerine giden süreci değerlendirdi. Türkiye'nin çözümü hakkında konuşan Önsel, Vatan Partisi'nin seçim stratejisini anlattı.

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Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Önsel, Hafta Sonu'nda gündemi değerlendirdi.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimler hakkında konuşan Önsel, Vatan Partisi'nin seçim stratejisini anlattı.

Önsel, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in "Üreticinin baş tacı yapıldığı hükümetle zorluklar aşılır" söylemini hatırlattı.

# Hafta Sonu # erkan önsel

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