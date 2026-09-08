Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İstanbul’un iki köklü ailesi arasındaki düşmanlığın gençlerin ilişkilerine yansıdığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.
Tuzlu Kahve, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in karşılaşmasıyla başlıyor. Evlenmek isteyen genç çiftin ilişkisi, aynı masada dahi bir araya gelmeleri mümkün görünmeyen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelecek. Selin ve Murat evlilik hazırlıklarını sürdürürken, Murat’ın Amerika’dan yeni dönen ağabeyi Mehmet’in yolu Derin’le kesişecek.
Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesinin ardından ilişkisini bitirecek. Bu süreçte Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlayacak.
Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında iki kızın kaderi, Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle kesişecek.
TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü 8 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.