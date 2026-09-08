Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Tuzlu Kahve, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in karşılaşmasıyla başlıyor. Evlenmek isteyen genç çiftin ilişkisi, aynı masada dahi bir araya gelmeleri mümkün görünmeyen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.