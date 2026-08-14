Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor.
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Türksat 3A uydusu ömrünü tamamladı ve emekliye ayrılıyor. Bu nedenle genel bir yayın değişikliği yapılacak. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece, yayınlar yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacak.
Ulusal Kanal'ı dijital platformlar üzerinden izliyorsanız herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Öte yandan akıllı TV kullananlar için de otomatik güncelleme olacak. Ancak yayınlarımızı uydu üzerinden takip ediyorsanız ve tarama yapmayan eski televizyonlar kullanıyorsanız frekans ayarlarınızı güncellemeniz gerekiyor.
Ulusal Kanal’ı 4A üzerinden kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
Frekans: 12442
Sembol: 27500
Pol: vertical (v)