Ulusal Strateji Merkezi Güney Kafkasya'da Güvenlik konferansı düzenliyor!

Ulusal Strateji Merkezi Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün tarihsel rolü, bölgedeki gelişmeler, tarihsel süreç, enerji krizi gibi konuların ele alınacağı uluslararası bir konferans düzenliyor.

Konferans Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'tan çok sayıda büyükelçi, ekonomi ve siyaset uzmanlarının ve Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in katılımıyla gerçekleşecek olan konferans 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Meyra Palace Otel'de yapılacak.

Program Ulusal Kanal'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

