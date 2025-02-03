Uzak Şehir 12. Bölüm canlı izle!

Uzak şehir yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Sude İnak Sude İnak
Uzak Şehir 12. Bölüm canlı izle!
Yayınlanma:

Uzak Şehir  pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Sevilen dizisinin bu haftaki bölümünde Kaya'nın davasında artık sona gelinir. Mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir. Uzak Şehir 12. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldığı dizide Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

Mario Lemina yeniden Galatasaray’da! Sarı-Kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştıMario Lemina yeniden Galatasaray’da! Sarı-Kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştıSpor
kanal d
Günün Manşetleri
Kronik hastalara reçete kolaylığı!
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Dolar tarihi zirveyi gördü Dolar tarihi zirveyi gördü
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları