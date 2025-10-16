Uzak Şehir 34. bölüm izle | Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça full izle
Uzak Şehir’in son bölümünde Alya ve Cihan’ın ayrılık kararı yeni bir fırtınayı tetikledi. Sadakat’in planı herkesi sarsarken, Albora konağında dengeler tamamen değişiyor.
Sadakat, Alya’yı suçlu duruma düşürmek için sinsi bir plan kurar.
Alya’nın hastalarından birini hedef alarak hazırladığı kumpas, sessizce devreye girer ve her şeyi değiştirecek bir olayın fitilini ateşler.
Cihan, Şahin’in karanlık işlere bulaştığını öğrendiğinde sert bir uyarıda bulunur.
Gerçekleri yüzüne söyleyen Cihan, “Ya Albora’sın, ya karanlık tarafın adamı” diyerek oğluna son şansını verir.
Sadakat’in kurduğu tuzak sonuç verir. Alya’nın üzerine atılan suçla birlikte polis konağa gelir.
Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf kim olacaktır?
