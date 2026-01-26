Uzak Şehir 47. bölüm izle | Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça full izle
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımı Uzak Şehir, gerilim dozu yüksek yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Boran’ın velayet davası üzerinden kurduğu baskı Alya’yı çaresiz bırakırken, Cihan dengeleri değiştirecek bir hamle için harekete geçiyor.
Hikayesi, mekanları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 47. bölümüyle ekranlara geliyor. AyNa Yapım imzalı projenin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin yeni bölümünde Alya ve Cihan arasındaki dengeler, Boran’ın tehlikeli planlarıyla sarsılıyor.
Boran’ın kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine yıkması artık gizli bir hamle olmaktan çıkar ve açık bir tehdide dönüşür. Boran, bu gerçeği velayet davasında kullanacağını söyleyerek Alya’yı boşanmaktan vazgeçmeye zorlar.
Alya ise yeniden bir annenin en büyük korkusuyla yüzleşirken; aklıyla kalbi arasındaki denge de yavaş yavaş dağılmaya başlar.
Albora’daki karanlık adımların artık daha acımasız atıldığı, Demir’in hamlesiyle bir kez daha görünür olur. Zerrin’i bebeğiyle buluştururken, onların sonsuza kadar beraber yaşayabilme şartlarını bizzat Demir’in belirlemesi, Zerrin’in kaldırmakta zorlandığı ağır bir sınava dönüşür.
Mahkeme zamanın yaklaşması Alya’yı bir yandan korkuturken bir yandan da içten içe tükenmesine neden olur.
Cihan ise Alya’nın üzerine atılan çamuru temizlemek için sessizce harekete geçer. Alya ise onun attığı adımlardan habersiz, oğlunu kaybetmemek için kendince bir yol çizer. Bu yol kimin kalbinin sığınağından uzaklaşmasına neden olurken kimin de en büyük cezası olur?