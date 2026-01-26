Uzak Şehir 47. bölüm izle | Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça full izle

Cihan ise Alya’nın üzerine atılan çamuru temizlemek için sessizce harekete geçer. Alya ise onun attığı adımlardan habersiz, oğlunu kaybetmemek için kendince bir yol çizer. Bu yol kimin kalbinin sığınağından uzaklaşmasına neden olurken kimin de en büyük cezası olur?