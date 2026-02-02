Uzak Şehir 48. bölüm izle | Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça full izle
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımı Uzak Şehir, gerilim dozu yüksek yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Hikayesi, mekanları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 48. bölümüyle ekranlara geliyor. AyNa Yapım imzalı projenin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.
Alya, Sadakat’in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan’ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir.
Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan’ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir.
Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya’nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur.
Öte yandan Zerrin’in ruh hâlindeki değişim, Fidan’ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur.
Alya ile Boran’ın boşanma günü geldiğinde ise mahkeme salonunda yaşananlar, dengeleri altüst ederken Cihan’la Alya’nın aşkı bundan nasıl etkilenecektir?
Kanal D'nin 2 Şubat Pazartesi gününe ait güncellenen yayın planına göre, saat 20.00'de Berat Gecesi Özel programı ekrana gelecek. Bu nedenle Uzak Şehir'in yeni bölümü saat 20.00 yerine 20.45'te yayınlanacak.