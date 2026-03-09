Uzak Şehir 53 bölüm tek parca full izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Boran’ın annesi Sadakat ile yaşadığı yüzleşmenin ardından gelişmelerin hız kazandığı dizinin 53. bölümü ekranlarda...

Uzak Şehir 53 bölüm tek parca full izle
Yayınlanma:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 53. bölümünde Boran ile annesi Sadakat arasında yaşanan yüzleşme, hikâyede önemli bir kırılma noktası oluşturuyor.

Yeni bölümde Boran, annesiyle yaşadığı sert hesaplaşmanın ardından kendisine kurulan oyunu tersine çevirmeyi başarır. Sadakat ise gözlerinin önünde gerçekleşen suçun ağırlığını omuzlarında taşırken, bunu açığa çıkarmak ile oğlunu korumak arasında sıkışır.

Alya ve Cihan, yaşananları fark ederek Sadakat’i konuşmaya zorlar. Ancak Sadakat, Boran’ın geldiği noktada en büyük payın kendisine ait olduğuna inanır ve susmayı tercih eder.

Uzak Şehir 53. bölüm, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler yeni bölümü televizyon yayınının yanı sıra Kanal D’nin resmi yayın platformları üzerinden de takip edebilecek.

UZAK ŞEHİR 53. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir 

dizi izle kanal d
