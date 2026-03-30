Uzak Şehir 55 bölüm tek parca full izle

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamları yayımlanan dizisi Uzak Şehir, 30 Mart 2026 akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Meryem’in cezaevinde ortaya çıkmasıyla birlikte Cihan, yıllardır konuşulmayan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Cihan ile Meryem’in cezaevinde karşı karşıya gelmesi, geçmişte hiç konuşulamayan bazı hikayeleri yeniden gün yüzüne çıkarır. Yılların ardından gelen bu karşılaşma, yalnızca eski anıları değil, yarım kalmış duyguların izini de beraberinde getirir. Meryem, buraya nasıl sürüklendiğini anlatırken, Cihan duydukları karşısında kendi payını sorgulamaktan kaçamaz.

Bu gelişme Cihan’ın dengesini sarsarken, Alya ile kurduğu ilişkinin bu durumdan etkilenmemesi için çaba gösterir. Sadakat ise aynı ortamda Meryem’in sakladığı gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Öte yandan Boran’ın Alya üzerindeki baskısı giderek artar. Alya’nın parmağındaki yüzüğü çıkarmamak için verdiği mücadele ve kararlı duruşu dikkat çekerken, Boran’ın planları Albora ailesini zor bir sürece sürükler.

Albora’da yaşanan gelişmeler sürerken Boran, Alya’yı kendi çizdiği sınırlar içinde tutmaya çalışır. Kontrolünü kaybeden Boran’ın söyledikleri Alya’nın kafasında soru işaretleri oluşturur.

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, yayın saatinde Kanal D ekranlarını takip edebilecek. Ayrıca bölüm yayınlandıktan sonra dizinin resmi internet sitesi üzerinden de izlenebilecek.