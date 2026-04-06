Uzak Şehir 56 bölüm tek parca full izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 56. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan’ın Meryem’le görüşmesi ve bunu Alya’dan saklaması, aralarındaki dengeleri sarsan büyük bir kırılmaya dönüşür. Alya, bu gerçeği öğrendiğinde yalnızca öfkeyle değil, derin bir hayal kırıklığıyla da yüzleşir. Meryem’in Cihan’ın geçmişindeki yeri, Alya’nın içinde sessizce büyüyen bir huzursuzluğa dönüşür. Tam da bu çatışmanın ortasında Alya’nın konaktan taşınması aralarındaki mesafeyi daha da görünür kılar.

Bu gelişmelerin gölgesinde Boran, gerilimi diri tutmaktan geri durmaz. Geçmişin izlerini sürekli hatırlatarak Alya’nın zihnindeki şüpheyi büyütür. Ecmel’le kurduğu yeni hamle, fark edilmeden ilerler ve bir başkasının harekete geçmesine neden olur.

Meryem ise özgürlüğe bir adım kaldığını düşünürken, beklenmedik bir saldırıyla sarsılır. Güvende olduğunu sandığı anda gelen bu darbe, aslında hiçbir şeyin bitmediğini gösterir.

Cihan, Meryem’in artık tehlikenin tam ortasında olduğunu anladığında, onu korumak için beklenmedik bir karar alır. Ancak bu karar, yalnızca Meryem’i değil, Alya’yı da sınava sokacaktır.

UZAK ŞEHİR 56. BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir dizisinin 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Kanal D’de yayınlanan 56. bölümünü tek parça full izlemek için Kanal D’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor.