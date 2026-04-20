Uzak Şehir 58 bölüm tek parca full izle

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın mücadelesini anlatan Uzak Şehir dizisi, 58. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Albora ailesi içindeki dengeler değişiyor ve yeni krizler ortaya çıkıyor.

Yeni bölümde Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çeviriyor. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini çekmekten vazgeçerek dava sürecini resmen başlatıyor. Alya'nın bu kararı Sadakat’in yeni hamleler yapmasına neden olurken, Demir de karmaşayı lehine çevirip Alya’yı kendi safına çekmek için harekete geçiyor.

Albora ailesinin otoriter ismi Sadakat, Cihan ve Alya’nın arasını tamamen koparmak için Cihan’ın eski aşkı Meryem’i devreye sokuyor. Boran’ın vasiyeti ve Sadakat’in ısrarıyla Meryem'in konağa yerleşmesi, konaktaki düzeni ve Alya'nın huzurunu bozuyor. Sadakat’in "İstersem Cihan ile Meryem’e yüzük takarım" çıkışı ise iplerin gerilmesine yol açıyor.

Meryem krizi sürerken Alya’nın kapı komşusu Engin Şef ile yakınlaşması dengeleri değiştiriyor. Engin Şef’in yalnızlık çeken Alya'ya destek olması, Cihan’ın kıskançlık yaşamasına neden oluyor. Cihan bir yandan dışarıdaki sorunlarla uğraşırken, diğer yandan konak içinde Erol ve Boran'ın gölgesinde mücadele verip Alya'ya sadakatini ispatlamaya çalışıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dizinin bir önceki bölümünde Cihan, Meryem’i korumaya çalışırken yeni riskler doğurduğunu fark etmişti. Boran, menfaatleri uğruna Meryem’i Alya’ya karşı bir silah gibi kullanmış; Zerrin ile Demir’in boşanma davası ise Zerrin'in bebeğine ulaşma kararlılığıyla sonuçlanmıştı. Cihan, Alya’yı kaybetmemek için mücadele verirken, Meryem'in peşindeki tehlike yeniden ortaya çıkmıştı.