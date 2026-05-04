Uzak Şehir 60 bölüm tek parca full izle

Uzak Şehir’in 60. bölümü 4 Mayıs 2026’da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için resmi izleme yolları ve bölümde öne çıkan gelişmeler haberimizde.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler, “tek parça full HD” ve “canlı izleme linki” aramalarına yöneldi.

UZAK ŞEHİR NEREDEN İZLENİR?

Uzak Şehir’in 60. bölümü resmi yayıncı platform üzerinden izlenebilir. Bölüm yayınlandıktan sonra:

NOW TV’nin resmi internet sitesi
NOW TV mobil uygulaması
üzerinden full HD ve tek parça olarak erişime açılır.

Canlı izlemek isteyenler ise dizinin yayın saatinde NOW TV canlı yayınına resmi platformlar üzerinden ulaşabilir. Resmi olmayan linklere itibar edilmemesi gerekiyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini reddeder. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmez ve dava süreci başlar. Bu gelişme, Sadakat’in yeni bir hamle yapmasına neden olur. Ancak bu plan Alya’nın öfkesini daha da artırır.

Demir ise yaşanan karmaşayı fırsata çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

Uçurtma gününde Alya ve Cihan arasındaki duygusal bağ dikkat çekerken, Meryem bu yakınlığa tanık olur ve içsel bir yıkım yaşar. Sadakat’in Serhat’la ilgili şüpheleri derinleşir ve gerçekleri araştırmaya karar verir.

Engin’in düzenlediği davette Alya ve Deniz beklenmedik bir olayın ortasında kalır. Cihan’ın onları kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu olur.

Aile içinde ise gerilim artar. Kaya, kızına kavuşmasının ardından Zerrin’e sert bir tavır alır. Bu durum Zerrin’i sarsarken, Şahin’e yakınlaşmasına neden olur.

Engin’in gizli planı yavaş yavaş ortaya çıkarken, Alya ve küçük Cihan’ın da bu planın bir parçası olduğu anlaşılır.

