Uzak Şehir 61 bölüm tek parca full izle

Uzak Şehir dizisinin 61. bölümü Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler dizinin takipçileri tarafından yakından izlenirken, bölümün yayın saati ve çevrim içi izleme seçenekleri de araştırılıyor.

Dizi, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yayının ardından bölüm tekrarları ve full bölüm izleme seçenekleri resmi dijital platformlar üzerinden erişime açılıyor.

UZAK ŞEHİR 61. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Uzak Şehir’in yeni bölümünü Kanal D ekranlarından canlı olarak takip etmek mümkün. Dizinin son bölümü ayrıca Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması sonrası Cihan, büyük bir arayışın içine girer. İzleri takip eden Cihan’ın yolu Feyyaz’a çıkar. Yaşanan hesaplaşma sırasında Alya’yı kaçıranın Feyyaz olmadığı anlaşılır.

Diğer yandan Nare’nin sağlık durumu ağırlaşır. Şahin ve Sadakat, onun adına geri dönüşü olmayan bir karar almak zorunda kalır. Yaşananların ardından Nare’nin Şahin’e karşı öfkesi büyür.

Engin’in peşine düşen Cihan ise sonunda aradığı izlere ulaşır. Tam her şeyin sona erdiği düşünülürken Alya, oğlunun hayatı için kendisini büyük bir tehlikenin içine atar. Cihan da onu kurtarmak için tüm sınırlarını zorlar.