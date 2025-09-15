Uzak Şehir son bölüm reklamsız izle! Uzak şehir 29. bölüm full izle! KANAL D canlı

Uzak Şehir dizisinin 29. bölümü ekrana geldi. Son bölümde Cihan ile Alya’nın konağa dönüşü, Sadakat ve Mine’nin hamleleri ve Şahin-Nare evliliği damga vurdu. İşte 29. bölümü reklamsız, tek parça izleme detayları…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

“Uzak Şehir” dizisinin 29. bölümü, izleyiciye yine duygusal gerilim ve çarpıcı sürprizler sunuyor. 

Alya ve Cihan, tüm engellere rağmen konağa geri dönüyorlar. Aralarındaki aşkı koruma kararlılıkları, onları yeni karşılaşmalarla yüz yüze getiriyor. 

Sadakat, Alya’nın konağa dönmesini felaketin başlangıcı olarak görüyor. Mine de Sadakat’in tehditleri hafife alındığını fark edip Alya’ya karşı planlar yapıyor. Bu planların Mine için de geri dönüşü ağır olabilir. 

Şahin ile Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde büyük bir sarsıntı yaratıyor. Cihan, Nare’nin bile bilmediği sırları ortaya çıkarıyor; özellikle Boran’ın katili Ecmel konusu çiftin ilişkisini ve aile bağlarını sarsıyor.

Ecmel ise kendi özgürlüğünü kullanırken Albora’lar arasındaki gerilimi fırsat bilip hamlelerini sıklaştırıyor. Aile içindeki ittifaklar ve düşmanlıklar netleşiyor. 

29. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir 

dizi izle kanal d
