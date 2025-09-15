Uzak Şehir son bölüm reklamsız izle! Uzak şehir 29. bölüm full izle!

“Uzak Şehir” dizisinin 29. bölümü, izleyiciye yine duygusal gerilim ve çarpıcı sürprizler sunuyor.

Alya ve Cihan, tüm engellere rağmen konağa geri dönüyorlar. Aralarındaki aşkı koruma kararlılıkları, onları yeni karşılaşmalarla yüz yüze getiriyor.



Sadakat, Alya’nın konağa dönmesini felaketin başlangıcı olarak görüyor. Mine de Sadakat’in tehditleri hafife alındığını fark edip Alya’ya karşı planlar yapıyor. Bu planların Mine için de geri dönüşü ağır olabilir.



Şahin ile Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde büyük bir sarsıntı yaratıyor. Cihan, Nare’nin bile bilmediği sırları ortaya çıkarıyor; özellikle Boran’ın katili Ecmel konusu çiftin ilişkisini ve aile bağlarını sarsıyor.



Ecmel ise kendi özgürlüğünü kullanırken Albora’lar arasındaki gerilimi fırsat bilip hamlelerini sıklaştırıyor. Aile içindeki ittifaklar ve düşmanlıklar netleşiyor.

