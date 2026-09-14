Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve saati belli oldu

Alya ile Albora ailesinin hikayesini konu alan yapım, yaz boyunca verilen aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu süre boyunca dizi takipçileri, "Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırdı.