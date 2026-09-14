Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve saati belli oldu
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi netleşti. Alya ile Cihan arasındaki gerilimin doruğa çıkacağı yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de açıklandı.
AyNA Yapım ve Ay Yapım ortak yapımı Uzak Şehir, yaz arasının ardından yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.
Dizinin yeni sezon ilk bölümü 14 Eylül 2026 Pazartesi günü, yani bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Geçtiğimiz sezonda yayınlanan her bölümüyle sosyal medyada gündem yaratan dizi, uzun süredir izleyicisi tarafından merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyordu.
Alya ile Albora ailesinin hikayesini konu alan yapım, yaz boyunca verilen aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu süre boyunca dizi takipçileri, "Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırdı.
BAŞROLLERİ OZAN AKBABA VE SİNEM ÜNSAL PAYLAŞIYOR
Dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Yeni sezonda Alya ile Cihan arasındaki gerilimin hat safhaya ulaşması bekleniyor.
Yapılan açıklamalarla birlikte yeni sezon kadrosunda yer alacak isimler netlik kazandı. Buna göre Mustafa Avkıran, Onur Özaydın, Ersin Arıcı ve Mehmet Koran Fırat'ın yeni sezonda ekranda olacağı öğrenildi.