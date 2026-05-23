Valencia-Barcelona maçı hangi kanalda? Valencia-Barcelona maçı CANLI İZLE
İspanya La Liga’da sezonun son haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Mestalla’daki mücadelede gözler maç saati, yayın kanalı ve ilk 11’lerde olacak.
Valencia CF ile FC Barcelona, La Liga’nın 38. haftasında karşı karşıya geliyor.
Şampiyonluğu daha önce garantileyen Barcelona, sezonu galibiyetle kapatmak isterken Valencia ise taraftarı önünde sezonu güçlü tamamlamayı hedefliyor.
VALENCIA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Valencia - Barcelona maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.
VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
La Liga’nın son hafta mücadelesi İspanya’daki Mestalla Stadyumu’nda oynanacak.
İLK 11’LER
Valencia: Dimitrievski, Nunez, Tarrega, Pepelu, Vazquez, Rioja, Urgrinic, Rodriguez, Lopez, Guerra, Duro.
Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Martin, Balde, Gavi, Bernal, Rashford, Olmo, Torres, Lewandowski.