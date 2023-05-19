Çıkış Yolu - 19 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında partisinin ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı almasını değerlendiriyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programa 19 Mayıs ruhunu anlatarak başladı.

Perinçek, Mustafa Kemal'in Osmanlı saltanatına isyan ettiğini ve Bandırma Vapuru'nun bir isyan vapuru olduğunu belirtti. Perinçek, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta sistemin dışına çıktığını aktardı. Perinçek, "Bugün de Türkiye'nin geldiği yer bu. İsyan etmeden kurtuluş yok. Sistemin dışına çıkmadan kurtuluş yok."  ifadelerini kullandı.

Perinçek, Mustafa Kemal'in sistem içindeki bazı sistemden kopan güçleri yanına aldığını belirtti.. Perinçek Mustafa Kemal'in Anadolu'ya milli devrimci hükümet kurmak için geçtiğini söyledi.

Doğu Perinçek, 16 Mart'ta Meclis-i Mebusan'ın tatil edilmesinden sonra milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi sonrası, 23 Nisan'da sadece meclisin değil hükümetin de kurulduğunu belirtti.

Perinçek, sistemin içindeki hükümetlerle bir çıkış olmadığını belirtti. Perinçek, sistemin dışına çıkmayı ise, güçlü devlet üreten millet için kurulan bir devlet olduğunu aktardı.

Doğu Perinçek, "güçlü devlet üreten millet" çözümünün devrimci bir çözüm olduğunu belirtti. Perinçek sistemin Amerika tarafından dayatıldığını ve denetlendiğini belirtti.

Perinçek, Türkiye'nin bağımsızlığı, üretim devrimi, kültürel bağımsızlığı ve çürümeye karşı atılan her adımda Türkiye'nin ABD'nin baskılarıyla karşılaştığını belirtti. Perinçek, ABD'nin kendi sistemini korumaya çalıştığını belirtti.

Perinçek, seçimlerin de ABD'nin sistemiyle bu sistemden kurtulmak isteyen Türk Milleti arasında olduğunun belirtti.

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın 2014-2015 yıllarından itibaren adım adım sistemin dışına çıkmaya başladığı belirtti. Perinçek, sistemin dışına çıkış sürecine Vatan Partisi'nin önderlik ettiğini söyledi. Perinçek, "Vatan Partisi Silivri duvarını yıkarak sistemin duvarını yıktı." ifadelerini kullandı.

Perinçek, milli cephenin içinde polis ve asker olduğunu ancak onları bir cepheleşme içinde göstermek istemediklerini belirtti. Perinçek, milli cephede devlet güçleri ve o güçlere kumanda eden AK Parti olduğunu ancak cephenin siyasetlerini, stratejisini, programını Vatan Partisi'nin oluşturduğunu aktardı.

Vatan Partisi'nin 28 Mayıs'ta Erdoğan'a destek açıklamasını da açıklayan Perinçek şunları söyledi:

- 28 Mayıs'ta Türkiye'nin önüne üç seçenek konuyor. Başka bir seçenek yok. Bugün siyaset yapan herkes bu seçimle ilgili bu üç seçenekten birini vatandaşa söyleyebilir. Bu seçeneklerden birini herkes kendi programının hedeflerine göre belirliyor. Vatan Partisi'nin hedefi ne; Üreticilerin Milli Hükümeti.

Perinçek, Vatan Partisi'nin gerçeklere bakarak Erdoğan'a destek vermeye karar verdiğini belirtti. Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini belirten Perinçek, Erdoğan'ın Batı'nın hedefinde olduğunu vurguladı. Perinçek, 15-16 Temmuz'da da cephede Vatan Partisi'nin yanında Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirtti.

Perinçek, 28 Mayıs günü iki seçenek olduğunu belirtti. Perinçek, "ya PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin. Vatan Partisi buna oy veremez. İkinci seçenek mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Evet yalpalamaları var. Bunu saptamakla beraber Erdoğan, Türkiye cephesinde. Kılıçdaroğlu ise ABD cephesinde." ifadelerini kullandı. Perinçek, iki seçeneğin eşit olmadığını berlitti.

Perinçek, "28 Mayıs'ta PKK ve FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu mu hükümet kursun yoksa ABD'nin hedefinde olan Erdoğan mı hükümet kursun." ifadelerini kullandıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın cepheden kaçmadığını ama tarafsız kalanların cepheden kaçtığını belirtti.

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun genişlemesini savunduğunu ama NATO'nun hedefi olduğunu söyledi. Perinçek, her şeyin kendi içindeki çelişmeleriyle var olduğunu vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan'ı da kendi içindeki çelişmeleriyle anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek, 28 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleme kararının onun programına kefil olmadıklarını, cephede "biz de varız" dediklerini ifade etti. Perinçek, 29 Mayıs'tan itibaren yapıcı muhalefet yapacaklarını vurguladı.

Perinçek, Vatan Partisi'nin bugüne kadar AK Parti'ye karşı siyasetlerinde doğru yaptıklarını desteklemek, yanlışlarını eleştirmek olduğunu aktardı. Perinçek, FETÖ ile birlikteyken, Kürt açılımı sürecinde AK Parti'ye bir tek Vatan Partisi'nin karşı durduğunu hatırlattı.

Perinçek, CHP'nin, İyi Parti'nin ve sahte solun içinde de milli unsurlar olduğunu belirtti. Perinçek, CHP içindeki milli kuvvetlerin yönetime gelme ihtimalinin düşük olduğunu ancak böyle bir değişim olursa CHP'ye karşı politikalarının da değişeceğini belirtti.

Perinçek, Türkiye'nin baş çelişmesinin HÜDA PAR ile değil ABD ile olduğunu belirtti. Türkiye cephesi içinde AK Parti'nin HÜDA PAR ile işbirliği yapmasını Vatan Partisi'nin şiddetle eleştirdiğini belirtti. Perinçek, "HÜDA PAR ile işbirliği yaparak ABD'yi yenemezsiniz" ifadelerini belirtti.

Perinçek, HDP ile HÜDA PAR'ın aynı kefede olmadığını belirtti. Perinçek, birinin doğrudan terör örgütünün aleti olduğunu, HÜDA PAR'ın ise şu anda terör faaliyeti içinde olmadığını belirtti. Perinçek, HÜDA PAR'ın terör faaliyeti içinde olmasa da bölücü olduğunu aktardı.

Perinçek, "Ümit Özdağ ile buluşan Atlantik cephesinin en koyu ve en militan unsurlarıyla birleşir" dedi. Özdağ'ın Türkiye'de Suriye ve Afgan düşmanlığı yaparak MOSSAD'ın politikalarını savunduğunu belirtti. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Oğan ile buluşmasının bile hata olduğunu belirtti. 

Perinçek, partilerin aldığı oy ile değil, tarihi süreç içerisinde başardıklarıyla yargılanabileceğini belirtti. Perinçek, "15-16 Temmuz gecesi, Ermeni Soykırımı yalanıyla mücadelede, Silivri duvarını yıkarken en büyük parti Vatan Partisi'ydi. Partileri oylarıyla yargılamak çok yanlış, tarih içinde yaptıklarına bağlı." ifadelerini kullandı.

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