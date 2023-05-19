Çıkış Yolu - 19 Mayıs 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında partisinin ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı almasını değerlendiriyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, programa 19 Mayıs ruhunu anlatarak başladı.

Perinçek, Mustafa Kemal'in Osmanlı saltanatına isyan ettiğini ve Bandırma Vapuru'nun bir isyan vapuru olduğunu belirtti. Perinçek, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta sistemin dışına çıktığını aktardı. Perinçek, "Bugün de Türkiye'nin geldiği yer bu. İsyan etmeden kurtuluş yok. Sistemin dışına çıkmadan kurtuluş yok." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mustafa Kemal'in bindiği vapur Osmanlı sultanlığına bir isyan vapuru.



- Bugün de Türkiye'nin geldiği yer bu. İsyan etmeden kurtuluş yok. Sistemin dışına çıkmadan kurtuluş yok. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, Mustafa Kemal'in sistem içindeki bazı sistemden kopan güçleri yanına aldığını belirtti.. Perinçek Mustafa Kemal'in Anadolu'ya milli devrimci hükümet kurmak için geçtiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mustafa Kemal Anadolu'ya, Anadolu'da bir devrimci milli hükümet kurmak için çıktı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Doğu Perinçek, 16 Mart'ta Meclis-i Mebusan'ın tatil edilmesinden sonra milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi sonrası, 23 Nisan'da sadece meclisin değil hükümetin de kurulduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 23 Nisan'da Ankara'da yalnızca meclis değil hükümet de kuruldu. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, sistemin içindeki hükümetlerle bir çıkış olmadığını belirtti. Perinçek, sistemin dışına çıkmayı ise, güçlü devlet üreten millet için kurulan bir devlet olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Sistemin içindeki hükümetlerle bir çıkış yolu yok. Sistemin dışına çıkmak güçlü devlet üreten millet için kurulan bir devlet. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Doğu Perinçek, "güçlü devlet üreten millet" çözümünün devrimci bir çözüm olduğunu belirtti. Perinçek sistemin Amerika tarafından dayatıldığını ve denetlendiğini belirtti.

Perinçek, Türkiye'nin bağımsızlığı, üretim devrimi, kültürel bağımsızlığı ve çürümeye karşı atılan her adımda Türkiye'nin ABD'nin baskılarıyla karşılaştığını belirtti. Perinçek, ABD'nin kendi sistemini korumaya çalıştığını belirtti.

Perinçek, seçimlerin de ABD'nin sistemiyle bu sistemden kurtulmak isteyen Türk Milleti arasında olduğunun belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu sistem, Amerika tarafından dayatılan ve Amerika'nın denetlediği sistemdir.



- Bugünkü seçim de Amerika'nın kurduğu sistemle o sisteme karşı mücadele eden Türk Milleti arasında. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın 2014-2015 yıllarından itibaren adım adım sistemin dışına çıkmaya başladığı belirtti. Perinçek, sistemin dışına çıkış sürecine Vatan Partisi'nin önderlik ettiğini söyledi. Perinçek, "Vatan Partisi Silivri duvarını yıkarak sistemin duvarını yıktı." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 2014-15'ten sonra yaşadığımız olaylar Tayyip Erdoğan'ın sistemin dışına çıkmaya başladığını gösteriyor.



- Vatan Partisi Silivri duvarını yıkarak sistemin duvarını yıktı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, milli cephenin içinde polis ve asker olduğunu ancak onları bir cepheleşme içinde göstermek istemediklerini belirtti. Perinçek, milli cephede devlet güçleri ve o güçlere kumanda eden AK Parti olduğunu ancak cephenin siyasetlerini, stratejisini, programını Vatan Partisi'nin oluşturduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Milli cephede devlet güçleri var ve devlete kumanda eden AK Parti var. Devletin lideri hükümet ama bu cephenin siyasetlerini, stratejisini, programını büyük ölçüde Vatan Partisi oluşturdu. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Vatan Partisi'nin 28 Mayıs'ta Erdoğan'a destek açıklamasını da açıklayan Perinçek şunları söyledi:

- 28 Mayıs'ta Türkiye'nin önüne üç seçenek konuyor. Başka bir seçenek yok. Bugün siyaset yapan herkes bu seçimle ilgili bu üç seçenekten birini vatandaşa söyleyebilir. Bu seçeneklerden birini herkes kendi programının hedeflerine göre belirliyor. Vatan Partisi'nin hedefi ne; Üreticilerin Milli Hükümeti.

Perinçek, Vatan Partisi'nin gerçeklere bakarak Erdoğan'a destek vermeye karar verdiğini belirtti. Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini belirten Perinçek, Erdoğan'ın Batı'nın hedefinde olduğunu vurguladı. Perinçek, 15-16 Temmuz'da da cephede Vatan Partisi'nin yanında Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirtti.

Perinçek, 28 Mayıs günü iki seçenek olduğunu belirtti. Perinçek, "ya PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin. Vatan Partisi buna oy veremez. İkinci seçenek mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan... Evet yalpalamaları var. Bunu saptamakla beraber Erdoğan, Türkiye cephesinde. Kılıçdaroğlu ise ABD cephesinde." ifadelerini kullandı. Perinçek, iki seçeneğin eşit olmadığını berlitti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Evet Tayyip Erdoğan'ın yalpalamaları var. Üretim ekonomisi kurmadaki tereddütleri var. Denge siyaseti var. Bunları da saptıyoruz ama bunları saptamakla birlikte Tayyip Erdoğan Türkiye cephesinde. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, "28 Mayıs'ta PKK ve FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu mu hükümet kursun yoksa ABD'nin hedefinde olan Erdoğan mı hükümet kursun." ifadelerini kullandıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın cepheden kaçmadığını ama tarafsız kalanların cepheden kaçtığını belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 28 Mayıs'ta PKK ve FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu mu hükümet kursun yoksa ABD'nin hedefinde olan Erdoğan mı hükümet kursun?



- Tayyip Erdoğan cepheden kaçmıyor ama tarafsız kalanlar kaçıyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun genişlemesini savunduğunu ama NATO'nun hedefi olduğunu söyledi. Perinçek, her şeyin kendi içindeki çelişmeleriyle var olduğunu vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan'ı da kendi içindeki çelişmeleriyle anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek, 28 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleme kararının onun programına kefil olmadıklarını, cephede "biz de varız" dediklerini ifade etti. Perinçek, 29 Mayıs'tan itibaren yapıcı muhalefet yapacaklarını vurguladı.

Perinçek, Vatan Partisi'nin bugüne kadar AK Parti'ye karşı siyasetlerinde doğru yaptıklarını desteklemek, yanlışlarını eleştirmek olduğunu aktardı. Perinçek, FETÖ ile birlikteyken, Kürt açılımı sürecinde AK Parti'ye bir tek Vatan Partisi'nin karşı durduğunu hatırlattı.

Perinçek, CHP'nin, İyi Parti'nin ve sahte solun içinde de milli unsurlar olduğunu belirtti. Perinçek, CHP içindeki milli kuvvetlerin yönetime gelme ihtimalinin düşük olduğunu ancak böyle bir değişim olursa CHP'ye karşı politikalarının da değişeceğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- CHP içinde de bir millileşme eğilimi var. Onların CHP'ye hakim olma ihtimalini görmüyorum. Diyelim ki CHP'nin başına vatansever bir yönetim geldi. O zaman CHP'ye yönelik politikalarımız da değişir. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, Türkiye'nin baş çelişmesinin HÜDA PAR ile değil ABD ile olduğunu belirtti. Türkiye cephesi içinde AK Parti'nin HÜDA PAR ile işbirliği yapmasını Vatan Partisi'nin şiddetle eleştirdiğini belirtti. Perinçek, "HÜDA PAR ile işbirliği yaparak ABD'yi yenemezsiniz" ifadelerini belirtti.

Perinçek, HDP ile HÜDA PAR'ın aynı kefede olmadığını belirtti. Perinçek, birinin doğrudan terör örgütünün aleti olduğunu, HÜDA PAR'ın ise şu anda terör faaliyeti içinde olmadığını belirtti. Perinçek, HÜDA PAR'ın terör faaliyeti içinde olmasa da bölücü olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- HDP, PKK'nın aleti. HÜDA PAR ise geçmişteki bir terör örgütüyle ilişkili ama şu anda terör faaliyeti içinde değil.



- HÜDA PAR Hizbullah içinden çıktı. Şu anda o konumda değil ama yine de bölücü. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 19, 2023

Perinçek, "Ümit Özdağ ile buluşan Atlantik cephesinin en koyu ve en militan unsurlarıyla birleşir" dedi. Özdağ'ın Türkiye'de Suriye ve Afgan düşmanlığı yaparak MOSSAD'ın politikalarını savunduğunu belirtti. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Oğan ile buluşmasının bile hata olduğunu belirtti.

Perinçek, partilerin aldığı oy ile değil, tarihi süreç içerisinde başardıklarıyla yargılanabileceğini belirtti. Perinçek, "15-16 Temmuz gecesi, Ermeni Soykırımı yalanıyla mücadelede, Silivri duvarını yıkarken en büyük parti Vatan Partisi'ydi. Partileri oylarıyla yargılamak çok yanlış, tarih içinde yaptıklarına bağlı." ifadelerini kullandı.