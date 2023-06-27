"LGBT dayatmasının kaynağı emperyalist devletlerdir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türk halkının bayramını kutladı. Perinçek şöyle konuştu:

- Büyüklerimizin emanet ettiği erdemler sonsuz olsun, gelecek kuşaklara bıraktığımız değerler kutlu olsun

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) bayram mesajı:



- Büyüklerimizin emanet ettiği erdemler sonsuz olsun, gelecek kuşaklara bıraktığımız değerler kutlu olsun — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 27, 2023

Doğu Perinçek Türkiye Gençlik Birliği'nin üye atağını değerlendirdi ve "Türkiye Gençlik Birliği 17 günde 3500 üye yaptı. TGB gençliğin özlemlerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye Gençlik Birliği 17 günde 3500 üye yaptı. TGB gençliğin özlemlerini temsil ediyor — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 27, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek LGBT ve cinsiyetsizlik dayatmasına değindi. Perinçek şunları söyledi:

- Emperyalist sistemde erkek ve kadın dışında cinsiyet dayatılıyor. Kimlik kartlarındaki 'gender' kelimesi toplumsa cinsiyeti ifade ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Emperyalist sistemde erkek ve kadın dışında cinsiyet dayatılıyor. Kimlik kartlarındaki 'gender' kelimesi toplumsa cinsiyeti ifade ediyor.



Canlı izlemek için:https://t.co/nK922pDfYG pic.twitter.com/m5wxFPLWR8 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 27, 2023

Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında yazan 'gender' kavramının tehlikeli olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Kimlik kartınıza bakınız. Cinsiyet yazan yerin karşısında 'gender' yazıldığını göreceksiniz. Gender kadın-erkek dışında cinsiyetlerin olduğunu ifade eden bir kavramdır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Kimlik kartınıza bakınız. Cinsiyet yazan yerin karşısında 'gender' yazıldığını göreceksiniz. Gender kadın-erkek dışında cinsiyetlerin olduğunu ifade eden bir kavramdır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 27, 2023

Perinçek Rusya'da yaşanan Wagner krizini değerlendirdi ve şunları ifade etti:

- Rusya'da ordu savaş cephesinde bütünleşti. Wagner krizinden sonra Rus ordusu bütünleşti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Rusya'da ordu savaş cephesinde bütünleşti. Wagner krizinden sonra Rus ordusu bütünleşti — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 27, 2023

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