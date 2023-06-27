"LGBT dayatmasının kaynağı emperyalist devletlerdir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Haber Müdürü Seda Anık ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil'in sorularını, Çıkış Yolu programında yanıtlıyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türk halkının bayramını kutladı. Perinçek şöyle konuştu:

- Büyüklerimizin emanet ettiği erdemler sonsuz olsun, gelecek kuşaklara bıraktığımız değerler kutlu olsun

Doğu Perinçek Türkiye Gençlik Birliği'nin üye atağını değerlendirdi ve "Türkiye Gençlik Birliği 17 günde 3500 üye yaptı. TGB gençliğin özlemlerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek LGBT ve cinsiyetsizlik dayatmasına değindi. Perinçek şunları söyledi:

-  Emperyalist sistemde erkek ve kadın dışında cinsiyet dayatılıyor. Kimlik kartlarındaki 'gender' kelimesi toplumsa cinsiyeti ifade ediyor.

Perinçek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında yazan 'gender' kavramının tehlikeli olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Kimlik kartınıza bakınız. Cinsiyet yazan yerin karşısında 'gender' yazıldığını göreceksiniz. Gender kadın-erkek dışında cinsiyetlerin olduğunu ifade eden bir kavramdır.

Perinçek Rusya'da yaşanan Wagner krizini değerlendirdi ve şunları ifade etti:

- Rusya'da ordu savaş cephesinde bütünleşti. Wagner krizinden sonra Rus ordusu bütünleşti.

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# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek

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