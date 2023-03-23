Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı:'' Doğu Perinçek güçlü olursa Türkiye güçlü olur.''

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Doğu Perinçek'in adaylığı için imza çağrısında bulundu. Bursalı ''Sayın Doğu Perinçek'e Türkiye'nin ihtiyacı var hatta dünyanın, insanlığın ihtiyacı var. Hiç abartmadan söylüyorum. Doğu Perinçek, Türkiye'ye zorlukları aşmak için lazım. ''dedi.

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Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına konuk olan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ,Doğu Perinçek için neden imza verilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu Perinçek'in neden aday olması gerektiğini zaten hayatıyla anlattığını belirten Bursalı'' Sayın Doğu Perinçek'e Türkiye'nin ihtiyacı var hatta dünyanın, insanlığın ihtiyacı var. Hiç abartmadan söylüyorum. Doğu Perinçek, Türkiye'ye zorlukları aşmak için lazım. ''dedi.

Hem AKP'lilerin hem CHP'lilerin imza için seferber olduğunu belirten Bursalı, bunun çok anlamlı bir tablo olduğunu aktararak şunları söyledi:

-Doğu Perinçek güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Türkiye'nin önünde gerçekten büyük zorluklar var ama zorlukları aşacak bir lider var. O yüzden bizim Perinçek'i cumhurbaşkanı adayı yapmamız lazım.
-Perinçek, zor zamanların tek lideridir. Liderlik ,devlet adamlığı ve devrimcilik zor zamanlarda sınanır. Türkiye bu lideri, cumhurbaşkanı adayı yapacak.
-Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklara karşı çözüm, program, siyaset üreten bir Doğu Perinçek var.
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