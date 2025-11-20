Veliaht 10. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle

Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, 10. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Fragmanlarıyla ilgi çeken yeni bölümde Timur ve Reyhan’ın ilişkisi büyük bir sınavdan geçerken, konakta gerginlik tırmanıyor.

Yeni bölümde Timur’un aile özlemi devam ederken, Yahya’nın Derya’ya yaptığı teklif dikkat çekiyor. Büşra’nın “Yahya’yla evlenmek istiyorum baba” sözleri ise dizinin öne çıkan sahneleri arasında yer alıyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht’ın 10. bölümünde Timur, kardeşi Gülşah ile yüzleşiyor. Reyhan’ın kaçırılması üzerine harekete geçen Timur, onu kurtarmak için bir plan kursa da işler beklediği gibi gitmiyor.

Büşra’nın babasını manipüle ederek alınan kararlara müdahale etmesi ise Derya ve Yahya’nın ilişkisini çıkmaza sürüklüyor.

Hemşinli Davut’un mazot krizi üzerinden adaylığını dayatması, otogar seçimlerinde dengeleri değiştiriyor. Yirmi yıl sonra karşı karşıya gelen Yahya ve Zülfikar arasındaki yüzleşme de bölümün en kritik anlarından biri olarak öne çıkıyor.

VELİAHT 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler Show TV’nin resmi yayın akışından ve dijital platformundan 10. bölüme erişebiliyor.