Veliaht 10. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle

Timur ile Reyhan’ın kaderini belirleyecek gelişmeler merak edilirken, canlı yayın ve full izle aramaları hız kazandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Veliaht 10. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, 10. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Fragmanlarıyla ilgi çeken yeni bölümde Timur ve Reyhan’ın ilişkisi büyük bir sınavdan geçerken, konakta gerginlik tırmanıyor.

Yeni bölümde Timur’un aile özlemi devam ederken, Yahya’nın Derya’ya yaptığı teklif dikkat çekiyor. Büşra’nın “Yahya’yla evlenmek istiyorum baba” sözleri ise dizinin öne çıkan sahneleri arasında yer alıyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht’ın 10. bölümünde Timur, kardeşi Gülşah ile yüzleşiyor. Reyhan’ın kaçırılması üzerine harekete geçen Timur, onu kurtarmak için bir plan kursa da işler beklediği gibi gitmiyor.
Büşra’nın babasını manipüle ederek alınan kararlara müdahale etmesi ise Derya ve Yahya’nın ilişkisini çıkmaza sürüklüyor.

Hemşinli Davut’un mazot krizi üzerinden adaylığını dayatması, otogar seçimlerinde dengeleri değiştiriyor. Yirmi yıl sonra karşı karşıya gelen Yahya ve Zülfikar arasındaki yüzleşme de bölümün en kritik anlarından biri olarak öne çıkıyor.

VELİAHT 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler Show TV’nin resmi yayın akışından ve dijital platformundan 10. bölüme erişebiliyor.

Veliaht dizi izle
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Böcek ailesi soruşturmasında gelişme
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev bütçenin yarısı demiryoluna ayrıldı!
Jeoloji uzmanı en riskli fay için uyardı
Rekabet Kurumu'ndan 'pazar kısıtlaması' soruşturması
Uzmanlık sınavı bir defaya mahsus olmak üzere nisan ayında da yapılacak
Bakan Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu
İskenderun'da 2 askerin şehit olduğu olayda 4 personel ihraç edildi
Başsavcı Akın Gürlek'ten flaş bahis ve şike açıklaması
Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için meclis araştırma komisyonu kuruldu
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Kasım elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Kasım elektrik kesintileri
Bankalar kıyasıya yarışıyor! Bankalar kıyasıya yarışıyor!
2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin Play-Off rakibi belli oldu! 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye’nin Play-Off rakibi belli oldu!
Fatih’teki zehirlenme faciasında acılı baba konuştu: ''20 Kasım torunumun doğum günüydü'' Fatih’teki zehirlenme faciasında acılı baba konuştu: ''20 Kasım torunumun doğum günüydü''