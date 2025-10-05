Veliaht 5. Bölüm Tek Parça Full HD İzle! Veliaht CANLI İZLE!

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht’ta 5. bölüm öncesi heyecan dorukta. İşte yeni bölüm bilgileri...

Show TV’nin dikkat çeken dizisi Veliaht, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlardaki yerini sağlamlaştırıyor. 

Yeni bölümde Timur, çalınan paraların izini sürerken ailesini büyük bir krizin içine çekiyor. Derya ise babasının hastalığını öğrendikten sonra kontrolü tamamen ele almak istiyor. Kardeşlerinden genel vekâlet toplayarak başa geçme kararı alması, aile içinde sert bir çatışmayı tetikliyor.

4. bölümde Yahya’nın kardeşi Selim’in eve dönüşü ve annenin ölüm yıl dönümüyle birlikte gerginlik artmış, ailedeki sırlar bir kez daha ortaya saçılmıştı. 5. bölüm fragmanında ise “asıl kıyamet şimdi kopacak” sözü öne çıkıyor.

Yapımın yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenirken, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurtkaleme alıyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesanyer alıyor.

