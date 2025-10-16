Veliaht 6. bölüm izle (Show TV) | Veliaht son bölüm reklamsız full izle

Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Veliaht’ın son bölümünü tek parça ve full izleme bağlantısı haberimizde.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.
16 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanan 6. bölüm, olay örgüsü ve karakter gelişimiyle büyük ilgi gördü.

Veliaht dizisinin 6. bölümünü tek parça ve full izlemek isteyen izleyiciler, Show TV’nin resmi internet sitesi üzerinden bölüme ulaşabiliyor.
Veliaht’ın son bölümü ve diğer tüm bölümleri, Show TV’nin dijital platformunda ücretsiz olarak izlenebiliyor.

VELİAHT 6. BÖLÜM KONUSU

Timur’un vurulmasının ardından Karslı ailesinde dengeler değişir.
Reyhan, Timur’u kaybetme korkusuyla yüzleşirken, Yahya ise Selim’in gizli planlarının sonuçlarını düzeltmeye çalışır. Geçmişin sırları ortaya çıkmaya başladıkça, hem Timur hem Reyhan kendi özgürlükleri için mücadele etmeye karar verir.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Veliaht dizisinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Arif Pişkin gibi usta isimler yer alıyor.

📺 Veliaht 6. bölüm tek parça izleme bağlantısı için:

https://www.showtv.com.tr/ 

