Veliaht 9. bölüm izle Show TV | Veliaht son bölüm tek parça full HD dizi izle

Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, 9. bölümüyle ekrana geldi. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölümde gerilimi en üst seviyeye taşıdı.

Cennet’in Gülşah’a yaptığı itiraf sonrası olayların yön değiştirdiği bölümde, karakterler arasındaki hesaplaşma izleyicileri ekrana kilitledi.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un kaleme aldığı Veliaht, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Dizinin 9. bölümü televizyon yayınından hemen sonra Show TV’nin resmi internet sitesi ve YouTube kanalında kesintisiz ve ücretsiz olarak izlenebiliyor.