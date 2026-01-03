Venezuela'da sıcak saatler: Vatan Partisi Genel Saymanı Gençer canlı yayında konuştu

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Ulusal Kanal ekranlarında Deniz Eyvazoğlu Behar'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.

Programda, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta duyulan patlama sesleri ve askeri hareketliliğin ardından bölgede tansiyonun yükseldiği belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı'nın saldırı açıklaması sonrası Maduro yönetiminin olağanüstü hal ilan ettiği aktarıldı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Programda paylaşılan bilgilere göre; ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD kuvvetlerinin Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonu başarıyla tamamladığını duyurdu. Trump yaptığı resmi açıklamada, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin ABD kolluk kuvvetleri ile eş güdümlü yürütülen operasyon kapsamında ele geçirilerek ülke dışına çıkarıldığını söyledi. Operasyonun detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bilgi verilmezken, Trump'ın konuyla ilgili bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

VENEZUELA’YI TESLİM ALAMAZLAR

Canlı yayında Karakas'taki hareketliliği yorumlayan Yıldırım Gençer, Vatan Partisi olarak Venezuela devleti ve halkının yanında olduklarını vurguladı. ABD'nin geçmişte de askeri operasyonlar, ekonomik yaptırımlar ve darbe girişimleriyle Venezuela'yı sömürgesi haline getirmeye çalıştığını belirten Gençer, "Ancak burada başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar" dedi.

ABD'nin eski gücünü kaybettiğini ve dünyanın her cephesinde mağlup olduğunu savunan Gençer, ABD'nin Venezuela'nın petrol ve maden gelirlerinden faydalanmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Amerika Birleşik Devletleri çıkış arıyor ekonomisini kurtarmak için. Çünkü Amerika'nın kendi ekonomisi iflaslar ilan ediyor. Kendi ekonomisi bitmiş, batmış, batmak üzere ve Amerika bir yol ayrımında. Ve tabii burada Venezuela ile nefes almak istiyorlar. Venezuela'da kukla, Amerikancı bir iktidarı başa getirerek, oradaki Venezuela'nın vatanseverlerini mahkum etmeye çalışarak; Venezuela'yı sömürge haline getirmek istiyorlar."

ABD'nin benzer kışkırtmaları İran üzerinde de yürüttüğünü söyleyen Gençer, mevcut durumu "batan bir insanın suda çırpınması" olarak nitelendirdi. Venezuela'nın geleceğinin aydınlık olduğunu savunan Gençer, "Amerika bugün, Trump da o çırpınışları uyguluyor. O nedenle biz Venezuela halkına, devletine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

HALK GÖNÜLLÜ OLARAK ASKERE YAZILIYOR

Tehditler başladığı an milyonlarca Venezuelalının gönüllü olarak askere yazıldığını hatırlatan Vatan Partisi Genel Saymanı, halkın ABD tarafından atanan yönetimlere itibar etmediğini dile getirdi. Venezuela Savunma Bakanı'nın açıklamasına da atıfta bulunan Gençer, sözlerini şöyle tamamladı: "Böyle bir halkı, böyle bir devleti siz yenemezsiniz. Silahla, namluyla, ekonomik ambargolarla yenemezsiniz. Çünkü iktidar hükümetine sahip çıkan, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duran bir Venezuela halkı var. Bu yüzden biz Venezuela'nın yanındayız. Venezuela'ya güveniyoruz. Amerikan saldırıları ancak Amerika'nın sonunu hızlandıracak."

Venezuela'nın dünya üzerindeki saflaşmada kritik bir konumda olduğunu belirten Gençer, ABD'nin hedefindeki ülkeler arasında Türkiye, İran ve Filistin'i saydı. ABD'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da FETÖ aracılığıyla darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Gençer, "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi o planlarıyla, 'Kürdistan' adı altında İkinci İsrail'i kurarak silahla bölmeye çalışmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya ve Çin ile de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Gençer, Washington yönetiminin Ukrayna'da 3 yıldır süren çabalarına rağmen Rusya'ya karşı başarı sağlayamadığını söyledi. Gençer, ABD'nin küresel ölçekteki durumunu şu sözlerle özetledi: "Türkiye'de FETÖ'yü iktidar yapamadılar. Türkiye'yi bölemediler. İran'ı bölemediler. Filistin'i dize getiremediler. Afganistan'da uçaklara binip kaçtılar, kaçmak zorunda kaldılar. Çin'de Tayvan Boğazı'nda Çin'e üstünlük kuramadılar. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyadaki bütün cepheleşmede güç kaybediyor ve yeniliyor."

VENEZUELA'NIN DİRENİŞİ TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRİYOR

Venezuela'nın ABD'ye karşı gösterdiği direncin Türkiye, İran ve Filistin'in başarılarını da kuvvetlendireceğini savunan Gençer, iki ülkenin birbirine uzak olmadığını dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uluslararası alanda ilk açıklamanın Nicolas Maduro'dan geldiğini hatırlatan Vatan Partisi Genel Saymanı, "Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başarı kazanan, direnen her ülke en nihayetinde o ülkedeki antiemperyalist mücadeleye de güç veriyor. Hem fiili olarak güç veriyor Amerika'nın zayıflaması fiili olarak o ülkeleri güçlendiriyor hem de o ülkenin psikolojisi, morali, motivasyonu, dayanışma duyguları açısından da güç veriyor" dedi.

Maduro'nun olağanüstü hal ilanını da değerlendiren Gençer, bu kararın hem güvenlik hem de ABD'ye karşı refleksif bir savunma hattı oluşturma amacı taşıdığını belirtti. Venezuela şehirlerinde ve limanlarında Amerikan bombalarının patladığını söyleyen Gençer, halkın sokaklarda Maduro'nun yanında durduğunu ifade etti. Gençer, "Maduro'nun bu tavrı da doğrudur. Ve aynı zamanda onlar en iyi bilir; yani Amerika ile fiilen mücadele eden, o ülkeyi yöneten şu an onlardır" şeklinde konuştu.

BİR VEFA BORCUMUZ VAR

Türkiye'nin ve Vatan Partisi'nin Venezuela ile tam dayanışma içinde olacağını vurgulayan Yıldırım Gençer, bu dayanışmanın sadece mesajla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin zor zamanında yardıma koşan Venezuela'ya karşı bir vefa borcu olduğunu söyleyen Gençer, sözlerini şöyle tamamladı: "Vefa borcundan da öte bir sorumluluğumuz var. Dünya halklarına karşı, antiemperyalist mücadeleyi yürüten milletlere karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da Amerikan emperyalizmi ile başta bölgemizde kararlı bir şekilde mücadeleyle gösterebiliriz."

ABD'nin müdahalesinin kendi sonunu hızlandıracağını savunan Gençer, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi: "Venezuela'nın geleceği aydınlık ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği karanlık. Çünkü Amerika bütün cephelerde yeniliyor. Amerika ekonomisi batmış durumda. Amerika dünyada yalnızlaşan bir devlet. Güçlü olan biziz; güçlü olan Venezuela, güçlü olan Türkiye, güçlü olan Filistin, güçlü olan İran, güçlü olan Rusya."

Avrupa'nın ABD'den koptuğunu ve Washington yönetiminin dünyada yalnızlaştığını belirten Gençer, Almanya Başbakanı Merkel'in sözlerini hatırlattı. Gençer, "Merkel ne açıklaması yaptı? 'Pax Americana bitmiştir' dedi. Trump da Avrupa'dan ümidini kestiğini söyledi. Bakın artık Avrupa ile Amerika arasındaki köprüler de yıkılıyor, ipler kopuyor" dedi. ABD'nin terör ihraç eden bir ülkeye dönüştüğünü savunan Gençer, bu durumun Amerika içindeki çatışmaları artıracağını öne sürdü.

BU BİR PSİKOLOJİK HAREKAT

Programda, Venezuela Savunma Bakanı'nın açıklama yapmasına rağmen ABD kaynaklarının bakanın öldürüldüğünü iddia etmesi de gündeme geldi. Gençer, Trump'ın "kaçırdık" yönündeki açıklamalarını ve Google üzerindeki bilgi kirliliğini "psikolojik harekat" olarak değerlendirdi. Gençer konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: "Burada bir psikolojik harekat da yürüyor. Bu ne için yürüyor? Başta Venezuela halkının ve devletinin cesaretini kırmak, kararlılıklarını kırmaya yönelik ama aynı zamanda bizlerin de Amerika'ya karşı mücadele azmini zedelemeye yönelik. Bunlara inanmayalım, bunlara itibar etmeyelim."

Yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da aktarıldı. Perinçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "ABD Venezuela'yı teslim alamaz. ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin halkıyla beraberiz. Nicolas Maduro'yu ekonomik ambargolarla, darbe tezgahlarıyla deviremediler. ABD silahlarıyla da deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir. Venezuela geleceği parlaktır. Ancak ABD iç çatışmalara, iç savaşlara gidiyor. Geleceği karanlıktır."

BİZ CEPHE ARKADAŞIYIZ

Vatan Partisi olarak Venezuela Büyükelçiliği ile bir araya geldiklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiklerini belirten Gençer, iki ülkeyi "cephe arkadaşı" olarak tanımladı. Emperyalizme karşı mücadele eden cephede Venezuela, Filistin, İran, Türkiye, Rusya, Lübnan ve Yemen'in bulunduğunu belirten Gençer, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu cephe galip gelecek. Bakın bu cephe bugün bütün her yerde galip geliyor. İkinci İsrail'i kurabildiler mi? Yıllardır uğraşıyorlar, kuramadılar. 15 Temmuz'u başaramadılar. Filistin halkını, Gazze halkını ortadan kaldıramadılar. İran'ı bölemediler. Rusya'yı dize getiremediler. Bakın arkamıza baktığımız zaman her yerde üstün olan, her yerde başarı sağlayan biziz. O yüzden kendimize güveniyoruz."

İran'ın da yakın zamanda Amerikan tehditleriyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Gençer, Türk hükümetinin henüz bir açıklama yapmadığını ve medyanın sessiz kaldığını ifade etti. Türkiye'nin güvenliğinin bu tavra bağlı olduğunu savunan Gençer, şu ifadeleri kullandı: "Burada tarafsız kalamayız. Burada tavır almadan Türkiye'nin güvenliğini de sağlayamayız. Çünkü programın başında da bahsettik, biz de bu savaşın cephesindeyiz. Yani o namlular bugün bombalar Venezuela'da patlıyor olabilir ama aynı mühimmatlar Suriye'nin kuzeyinde de patlıyor. Aynı mühimmatlar Güney Kıbrıs üzerinden havalanıyor, Filistin'i vuruyor."

İNCİRLİK VE KÜRECİK KAPATILMALI

AK Parti hükümetini Venezuela ile dayanışma içinde olmaya çağıran Gençer, somut önerilerde bulundu. Gençer, ABD'nin bölgedeki planlarını bozguna uğratmak için Türkiye'deki üslerin durumuna dikkat çekerek, "Türkiye'ye yerleştirmiş olduğu o hava üslerini –İncirlik, Kürecik başta olmak üzere– kaldırarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam denetimine, tam egemenliğine vererek Amerika'ya karşı biz de bu cephede güç sağlarız" şeklinde konuştu.

Krizin derinleşmesi durumunda askeri senaryoların devreye girip girmeyeceği sorusunu yanıtlayan Gençer, Karakas'ın bombalanmasıyla askeri senaryoların halihazırda devrede olduğunu kaydetti. Venezuela halkının Chavez ve Bolivar geleneğinden geldiğini vurgulayan Gençer, "Savaşın ilk günlerinde Amerika'nın sesi çok çıkıyor olabilir ama sesi çok çıkanın değil, en nihayetinde günün sonunda ayakta kalanın başarılı olduğu, zafer kazandığı dönemdeyiz" dedi.

