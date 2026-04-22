Yeraltı 12. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

NOW TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, heyecan dolu 12. bölümüyle ekranlara geliyor. Ceylan’ın çekmecesinde bulunan yüzüğün yarattığı kriz ve Haydar Ali ile yaşanan sert yüzleşme, bu haftaki bölüme damga vuracak.

YERALTI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkması, hikayedeki tüm dengeleri sarsıyor. Yüzüğün çekmecesinde bulunmasıyla köşeye sıkışan Ceylan, durumu kurtarmak için yeni yalanlara başvururken; Haydar Ali ile olan kaçınılmaz yüzleşmesi kontrolden çıkıyor. İkili arasındaki gerilim, bastırılan duyguların dışa vurumuyla giderek sertleşiyor.

Ceylan ve Haydar Ali arasındaki çatışma sürerken, Sultan ile Haydar Ali’nin yeniden yakınlaşması dikkat çekiyor. Haydar Ali’nin attığı yeni adım, ikili arasındaki ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilecek bir yöne evriliyor.

Yeraltı’nın karanlık sokaklarında asıl tehlike Hamit ve Bozo cephesinden geliyor. Bozo’nun verdiği talimatlar açık bir çatışmanın fitilini ateşlerken, Kartal’ın gölgesi herkesin üzerine çökmeye başlıyor. Artık kimse için saklanacak bir yalan kalmıyor ve Yeraltı’nın acımasız dünyasında hesaplaşma vakti geliyor.

YERALTI 12. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Yeraltı dizisi, merakla beklenen 12. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.