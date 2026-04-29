Yeraltı 13. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

Yeraltı dizisinde tansiyon her geçen bölüm daha da yükseliyor. Önceki bölümde Bozo’nun tüm aileyi çiftlikte toplaması, dışarıdan sıradan bir kutlama gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir planın parçası olarak ortaya çıktı. Kartal’ın kurduğu düzenekle yaşanan patlama, dengeleri altüst etti ve savaşın artık kişisel bir boyuta taşındığını açıkça gösterdi.

Patlamanın ardından Haydar Ali için her şey değişti. Kardeşinin yaşam mücadelesi, onu geçmişiyle yüzleşmeye ve zor kararlar almaya itti. Vereceği kararların yalnızca kendi kaderini değil, çevresindeki herkesin hayatını etkileyecek olması dikkat çekiyor.

Ceylan cephesinde ise duygusal bir kırılma yaşanıyor. Haydar Ali ile yıllardır bastırdığı duygular gün yüzüne çıkarken, Bozo ile kurduğu hayatın sarsıldığı görülüyor. Söylenmeyen gerçekler ve ertelenen yüzleşmeler, karakterleri geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklüyor.

Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu plan ise hikâyeye yeni bir yön veriyor. Fedakârlık ile ihanet arasındaki çizginin silinmesi, dizideki çatışmayı daha da derinleştiriyor. Alınan kararların bedeli yalnızca bireylerle sınırlı kalmayacak, herkes bu sürecin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak.

Yeraltı’nda artık kimsenin masum olmadığı bir döneme girilirken, en ağır bedeli yine sevdiklerini korumaya çalışanların ödeyeceği görülüyor.

Yeni bölüm, 29 Nisan Çarşamba saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.