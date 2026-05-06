Yeraltı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?

Yeraltı dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm gelişmeleri merak konusu oldu. 14. bölümde yaşanan kritik olayların ardından izleyiciler, 15. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

YERALTI 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozo’nun tüm aileyi çiftlikte toplaması, dışarıdan sıradan bir kutlama gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir plan vardır. Herkes keyifli bir gün geçirdiğini sanırken, Kartal’ın kurduğu sinsi düzenek beklenmedik bir anda devreye girer ve yaşanan patlama Yeraltı’nda taşları yerinden oynatır. Bu saldırı, savaşın artık çok daha kişisel bir hale geldiğini herkese gösterir.

Yaşanan felaketin ardından Haydar Ali için dünya durma noktasına gelir. Kardeşinin yaşam mücadelesi, onu hem kendi geçmişiyle hem de yaptığı seçimlerle yüzleşmeye zorlar. Vereceği tepki yalnızca kendisini değil, çevresindeki herkesi etkileyecek kadar büyük olacaktır.

Ceylan ise bir yandan Haydar Ali ile arasında yıllardır bastırdığı duygularla yüzleşirken, diğer yandan Bozo’yla kurduğu hayatın çatırdamaya başladığını hisseder. Söylenemeyen her gerçek, ertelenen her hesaplaşma onları geri dönülmez bir sona yaklaştırmaktadır.

Öte yandan Kartal’ın Kaan üzerinden kurduğu oyun, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir kırılma yaratır. Yapılan fedakarlık ile işlenen ihanet arasındaki çizgi silinirken, bazı kararların bedeli yalnızca verenlere değil herkese ödetilecektir.

YERALTI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 15. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmadı.

YERALTI 15. BÖLÜM FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANIR, NEREDEN İZLENİR?

Dizinin önceki yayın takvimine bakıldığında fragmanların genellikle yeni bölümden 1 ila 3 gün önce paylaşıldığı görülüyor. Bu nedenle 15. bölüm fragmanının kısa süre içinde Now TV’nin resmi internet sitesi ve dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması bekleniyor.

İzleyiciler fragmanı, yayınlandığı anda Now TV’nin resmi platformları üzerinden takip edebilecek.