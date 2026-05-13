Yeraltı 15. Bölüm izle! NOW TV Yeraltı son bölüm full HD kesintisiz izleme linki

Yeraltı 15. Bölüm Özeti

Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması, Yeraltı’nda tüm dengeleri altüst eder. Bozo ilk kez bu kadar büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken, Haydar Ali silahsız ve tek başına çıktığı yolda Ceylan’ı kurtarmak için ölümle burun buruna gelir. Ancak bu kurtuluş, yıllardır saklanan gerçeklerin de açığa çıkmasına neden olacaktır.

Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında artık kaçacak hiçbir yer kalmaz. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin ardındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatırken, Haydar Ali geçmişe dair bildiğini sandığı her şeyi yeniden sorgulamaya başlar.

Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, kendi evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Ceylan’ın istediği hayat ile Bozo’nun kurduğu dünya arasındaki uçurum giderek büyürken, ikili arasında geri dönülmesi zor bir kırılma yaşanır.

Sultan ile Haydar Ali cephesinde ise duygusal dengeler tamamen değişir. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir kapı aralarken; Ceylan için bazı gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale gelir.

Ancak yaşananların ardından bazı dengeler geri dönülmez biçimde değişir. Haydar Ali, öğrendiği gerçeklerle birlikte artık bambaşka bir yol ayrımının eşiğine gelir.

Dizinin 13 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünü kesintisiz izlemek için resmi platformları kullanabilirsiniz

Yeraltı 15. bölümüyle 13 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de NOW’da izleyiciyle buluştu. Dizinin tekrarları ve full bölümleri yayının ardından nowtv.com.tr ve Disney+'ta yer alıyor.