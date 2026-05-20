Yeraltı 16. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça izle

Yeraltı dizisinin 16. bölümü NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan yeni bölümde yaşanan gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merak konusu olurken, son bölümün tek parça izleme ekranı araştırılıyor.

NOW TV’de yayınlanan dizinin son bölümünde Haydar Ali ile Kartal arasındaki yüzleşme dikkat çekti. Boğazın ortasında başlayan hesaplaşma, Yeraltı’ndaki dengeleri değiştirecek gelişmelerin fitilini ateşledi.

YERALTI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haydar Ali’nin Kartal’la karşı karşıya gelmesi, Yeraltı’nda tüm dengeleri değiştirecek büyük bir kırılmanın başlangıcı oldu. Haydar Ali yalnızca düşmanıyla değil, kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kaldı.

Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları ise farklı bir boyuta taşındı. Haydar Ali için yeni bir yol açılırken, verilecek kararların herkesin geleceğini etkileyeceği mesajı verildi.

Ceylan, Haydar Ali’nin gitmeye kararlı olduğunu hissederken bunu kabullenmekte zorlandı. Bozo ise bir yandan Ceylan’la yeni bir hayat kurmanın planlarını yaparken diğer yandan çevresindeki insanlar için yeni hamleler hazırladı.

Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından oluşan dengeleri geri dönülmez bir noktaya taşıdı.

YERALTI 16. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Yeraltı dizisinin son bölümünü izlemek isteyenler NOW TV canlı yayın sayfasından ve resmi mobil uygulaması üzerinden diziyi eş zamanlı olarak canlı izleyebilirler.