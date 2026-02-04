Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle

Yer Altı dizisinin 2. bölümünde Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki gerilimi iyice artırıyor. Peki Yeraltı 2. bölüm nereden izlenir? İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle - Resim: 1

Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine girmesi, hem kendi hayatında hem de çevresinde dengeleri değiştirdi. 

1 5
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle - Resim: 2

Bu gelişme, özellikle Ceylan’la olan ilişkisinde yeni bir kırılmanın kapısını araladı.

2 5
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle - Resim: 3

Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder. 

3 5
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle - Resim: 4

Merdan’ın getirdiği “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi, tehdidin artık sadece aile içi olmadığını ortaya koyar. 

4 5
Yeraltı 2. bölüm izle | NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça full izle - Resim: 5

YERALTI 2. BÖLÜM İZLE

https://www.nowtv.com.tr/ 

5 5
dizi izle