Yeraltı 4. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD dizi izle

Yeraltı 4. bölüm
NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, 4. bölümüyle ekranlarda! Yeni bölümde savaş açık açık ilan edilirken, Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj dört ismi işaret ediyor. Yeraltı 4. bölüm izleme linki ve yayın bilgileri haberimizde.
Yeraltı’nın 4. bölümünde savaş artık açık açık ilan ediliyor.
Bozo’nun gözaltında olması aile içindeki dengeleri sarsıyor. Liderlik tartışmaları büyürken, herkes kendi tarafını güçlendirmeye çalışıyor.
Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle tüm planları altüst ediyor. Bu mesaj, aile içinde güvensizliği zirveye taşıyor.
Ceylan, Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına giderek açık açık savaş ilan ediyor:
‘Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız.’
Bölümde Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getiriyor.