Yeraltı 5 bölüm tek parça full izle | NOW TV dizi izle
Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması dengeleri değiştiriyor. Caner’in yakalanması ve Paşa cephesindeki krizle gerilim tırmanıyor. Yeraltı 5. bölüm bu akşam ekranlarda
Yayınlanma:
Bozo’nun Haydar Ali için kurşunun önüne atlaması Yeraltı’nda ezber bozdu.
Kurşun hedefini şaşırmış olabilir ancak hesap henüz kapanmadı. Bu hamle, taraflar arasındaki gerilimi daha da derinleştirdi.
Haydar Ali, kendisi için ölümü göze alan adama karşı borç ve vicdan arasında sıkışır.
Ceylan, eşinin yaptığı fedakârlığın ardındaki asıl nedeni çözmeye çalışır. Bu arayış, ilişkilerde yeni kırılmaların habercisi olur.
Sultan geçmişiyle son bir kez yüzleşirken bazı kapıları tamamen kapatır. Bu karar, dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirebilir.
Paşa cephesinde patlamaya hazır bir kriz vardır. Perde arkasında kurulan daha büyük plan, Yeraltı’nda yeni bir dönemin işaretini verir.