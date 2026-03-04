Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle
Yeraltı dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler “Yeraltı 6. bölüm canlı izle”, “Yeraltı yeni bölüm tek parça izle” ve “Yeraltı NOW canlı yayın” aramalarını yapmaya başladı.. İşte canlı izleme detayları
Yayınlanma:
Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bütün aileyi hedef alır. Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir.
Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.
Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.
Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir.