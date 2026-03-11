Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 7. bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler “Yeraltı 7. bölüm canlı izle” ve “NOW canlı yayın izle” aramalarını yapıyor.

Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle
Yayınlanma: Güncellenme:

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 7. bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler NOW canlı yayın ekranı üzerinden gelişmeleri takip ediyor.

Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle - Resim : 1

Yeni bölümde Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’ndaki dengeleri yeniden şekillendirir. Aile içinde kırılgan bir düzen oluşurken herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışır. Ancak bazı hesapların henüz kapanmadığı giderek daha belirgin hale gelir.

Azize cephesinde atılan adımlar ise yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın sinyallerini verir. Yeraltı’nda gerilim her geçen dakika artarken taraflar arasında yeni bir mücadele başlar.

Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle - Resim : 2

Öte yandan Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair tüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu sırrın açığa çıkması halinde yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengelerin sarsılabileceği konuşulmaktadır.

Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme ise Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur. Yaşanan gelişmelerin ardından herkes aynı sorunun peşine düşer: Bu gelişmenin arkasında kim var ve sırada ne olacak?

Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle - Resim : 3

YERALTI 7. BÖLÜM İZLE

Yeraltı dizisinin 7. bölümü 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyen izleyiciler NOW’un resmi canlı yayın sayfası üzerinden yeni bölümü takip edebiliyor.

Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan hayatını kaybettiEski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan hayatını kaybettiGündem
Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıPerşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
dizi izle canlı izle
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İmamoğlu'nun aday ofisi hesabına soruşturma
İran’dan bölge ülkelerine çağrı
Sinpaş Reserve Marmaris
"Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı"
İyi Parti’den Zafer Partisi açıklaması
Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu
Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?