Yeraltı 7. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 7. bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler NOW canlı yayın ekranı üzerinden gelişmeleri takip ediyor.

Yeni bölümde Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’ndaki dengeleri yeniden şekillendirir. Aile içinde kırılgan bir düzen oluşurken herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışır. Ancak bazı hesapların henüz kapanmadığı giderek daha belirgin hale gelir.

Azize cephesinde atılan adımlar ise yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın sinyallerini verir. Yeraltı’nda gerilim her geçen dakika artarken taraflar arasında yeni bir mücadele başlar.

Öte yandan Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair tüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu sırrın açığa çıkması halinde yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengelerin sarsılabileceği konuşulmaktadır.

Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme ise Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur. Yaşanan gelişmelerin ardından herkes aynı sorunun peşine düşer: Bu gelişmenin arkasında kim var ve sırada ne olacak?

Yeraltı dizisinin 7. bölümü 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyen izleyiciler NOW’un resmi canlı yayın sayfası üzerinden yeni bölümü takip edebiliyor.