Yeraltı 8. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

Yeraltı dizisinin 8. bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde Bozo’nun resti, Azize ile yüzleşmesi ve aile içindeki kırılmalar dikkat çekiyor.

Yeraltı dizisi 8. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde gerilim daha da yükselirken, karakterler arasındaki hesaplaşmalar açık bir çatışmaya dönüşüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Önceki bölümde Bozo, zaaflarının ne olduğunu açıkça dile getirirken bunun bir zayıflık değil, korunması gereken bir çizgi olduğunu gösterdi. Aile ve bağlılık kavramları bu kez çok daha tehlikeli bir anlam kazandı.

Sultan ile Haydar Ali arasında uzun süredir konuşulmayan duygular ilk kez gün yüzüne çıktı. Sultan geçmişi bir pişmanlık olarak görürken artık geri adım atmıyor. Ancak Haydar Ali’nin bu geçmişe nasıl baktığı ise belirsizliğini koruyor.

Ceylan cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Paşa’nın mutluluğunun peşine düşen Ceylan, Pınar’ın itirafıyla sarsıldı. Bu itiraf yalnızca Pınar’ı değil, Paşa’yı ve tüm aileyi etkileyebilecek bir kırılmanın habercisi oldu.

Bozo ise Azize’nin hamlesine karşılık vererek savaşın kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu. Haydar Ali ile birlikte Azize’nin karşısına çıkan Bozo, açık bir rest çekti. Azize’ye “ya Hülya’dan vazgeçecek ya da Hülya’nın hayatının bedelini ödeyecek” mesajı verildi.

YERALTI 8. BÖLÜM İZLE

Yeraltı 8. bölümü 18 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak.

