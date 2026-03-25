Yeraltı 9. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle

Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizi, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeraltı 9. bölüm bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Diziyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, kanalın yayın akışı üzerinden bölüme ulaşabilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeraltı’nın yeni bölümünde hem duygusal hem de aksiyon dolu gelişmeler yaşanacak.

Ailesinin katilini öldürdükten sonra cezaevine giren ve özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali, bu kez yeraltı dünyasının kartelleriyle karşı karşıya kalacak.

Haydar Ali ile Ceylan arasındaki ilişki, yaşanan gelişmelerle birlikte daha kritik bir noktaya taşınacak. İkilinin bağı güçlenirken, çevrelerindeki tehlikeler bu ilişkiyi zorlayacak.