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Ustalık tarihten ders çıkarmaktır

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

11 Ekim 2018, 13:34
Milletler tarihe neden çok önem verirler? Neden bu kadar çok tarih araştırması vardır? Tarih neden matematik, fizik, kimya, biyoloji kadar önemlidir?

Lise son sınıfta Tarih dersinden ikmale kalmıştım. Diğer derslerim den geçip, Tarikten ikmale kalmak beni çok kızdırmıştı. Hem üniversite giriş sınavlarına katılacağım hem de Tarih dersinden olan eksiğimi kapatacaktım. Zaman beni sıkıştırıyordu.

Şöyle düşünmüştüm. Dünyada önemli olan matematik ve fiziktir. Gerisi boş iştir demiştim.

Mühendislik eğitimi alacaktım. Tarih benim için gereksizdi.

Ama kazın ayağının öyle olmadığınıyaşam bana ve herkese öğretti.

Şimdiyi iyi anlamak için tarih ne kadar gerekliyse, gelecek öngörüsü yapabilmek için de gereklidir. Tarih millet birliğini diri tutmak ve birliği geleceğe taşımak içinde gereklidir. Tarihteki büyük zaferler ve büyük yenilgiler(travmalar) milleti millet yapan mitlerdir.

Kurtuluş Savaşının İkinci Adamını Amerikancı ilan ederseniz, tarihten ders değil çatışma çıkarmış olursunuz.

Eğer insanlar isterse sizin 17 yıllık sorumluluğunuz döneminden tonla çatışma unsuru çıkarabilirler. Ancak sorumlu ve zor bir süreçten geçtiğimiz kesindir. Ötekileştirici tartışmalar gereksizdir.

Mustafa Kemal’in Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nu kurması Tarihten husumet çıkarmak için değil, milletine gelecek öngörüsü kazandırmak içindir.

Haftanın önemli konusu; SayınErdoğan’ın İnönü’nün elindeki Amerikan Bayrağındanyola çıkarak, İnönü’yü Amerikancı ilan etmesiydi. ABD ve Türk Bayrakları varken çift bayrak kasten tek Amerikan bayrağı olarak gösterilmişti.

Alman propaganda sorumlusu General Joseph Goebbels tarzı bir aksiyon yaratma hevesi ne Erdoğan’a artı yazar ne de siyaseten hiç kimseye faydası vardır.

Amerikan silahlarının alnımıza dayandığı bir süreçte, içerdeki Kemalistleri kışkırtmaya yönelik ve iç birliği bozmaktan başka bir işe yaramayacak bir ötekileştirme çabasıdır.

İnönü üzerinden Atatürk’e saldırmak ve tarihi husumet aracı olarak kullanmak; Erdoğan’ın, Amerikan Projesi olan BOP ta görev almış olmasını yeniden gün yüzüne çıkarılarak, tartışılmasına sebep olmuştur.

Elbette tarihten ders de alınabilir. Tarihten çıkar çatışması da çıkarılabilir. Ustalık ders çıkarmaktır.

Türk halkı her hali karda birlikten yanadır. İktidardaki süreyi uzatacağını sanarak, sürekli ötekileştirme propagandası, Türk halkında nefreti çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz.
Tarihten ders çıkarmak ve geleceğe bakmak herkesin işine gelen bir öğretidir.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
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