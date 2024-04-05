2.el telefon alanlar dikkat!

Telefon fiyatları artıkça tüketiciler de ikinci el telefona yöneliyor. Ancak uzmanlar, ikinci el cep telefonlar güvenli olmadığına dikkat çekiyor. . Peki bu tehlikeden korunmak için ne yapmak gerekiyor? 

Editör: Yağmur Biçen

Telefon fiyatları artıkça tüketiciler de ikinci el telefona yöneliyor. Ancak uzmanlar, ikinci el cep telefonlar güvenli olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü dolandırıcılar o telefonlara casus yazılımlar yüklüyor. Bu sayede kişisel veriler dolandırıcı şebekesinin elene geçiyor. Peki bu tehlikeden korunmak için ne yapmak gerekiyor? 


Vatandaşlar ucuz telefon almak isterken dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Cihazı satın alan kişi SIM kartını takınca kişisel bilgilerden banka hesaplarına, kadar pek çok bilgi açığa çıkıyor.

Casus yazılımlar, bununla da kalmayıp telefon görüşmelerinizi dinliyor, internet geçmişini izliyor, hatta konumunuzu bile takip edebiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# telefon # siber casusluk
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