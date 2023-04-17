Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Perinçek, Erdoğan'a " O gün Amerikan emperyalizmi, FETÖ gladyosu başarılı olsaydı sizinle toprağın altında komşu olacaktık." şeklinde konuştuğunu belirtti.

# Çıkış Yolu # Perinçek # erdoğan

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