Beştepe'de Perinçek-Erdoğan görüşmesi
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Perinçek, Erdoğan'a " O gün Amerikan emperyalizmi, FETÖ gladyosu başarılı olsaydı sizinle toprağın altında komşu olacaktık." şeklinde konuştuğunu belirtti.
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