Depozito Yönetim Sistemi tanıtıldı

Kurum, sistemin sadece çevre koruma değil, bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu belirtti. Türkiye genelinde uygulanmaya başladığında da her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İNSANLIĞA SIFIR ATIK HAREKETİNİ ARMAĞAN EDEN BİR DEVLETTİR

Ülkemizde her yıl 35 milyon ton ağırlığında katı atık ortaya çıkıyor. Bu atığın yüzde 25’i içecek ambalajlarından oluşuyor. Türkiye, bunu fırsata çevirdi. Sıfır atıkta yeni aşamaya geçildi. Depozito Yönetim Sistemimiz, 2017 yılında başlattığımız sıfır atık hareketimizin 2025 yılından geleceğe uzanan en önemli adımıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemini pilot il Sakarya’da tanıttı. Depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında, büyük bir ekonomik kalkınma modeli demek.

Şimdiye kadar bu sistemle Sakarya’da 1.3 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı toplandığını söyledi. Türkiye’ye yaygınlaşmasının ne anlama geleceğini bu sözlerle anlattı;

''Ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek, yeni yatımlar demek, istihdam alanları demek, geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak demek. Artık cam ithalatını bırakın camı ihraç eder duruma geleceğiz. Bu sistemle yılda 2 milyondan fazla pet şişeyi toplamayı hedefliyoruz ve böylece atıklarımızı hammaddeye dönüştürerek plastik ithalatının da inşallah önüne geçmiş olacağız'' dedi.

Bakan Kurum, sistemin Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir’de de devreye alındığını belirtti. 7 bölgemizde yer alan 7 il merkezimizde depozito iade kurulumunu tamamlayacağız. 2026 yılı başında da tüm il ve ilçelerimizde makine kurulumu tamamlanacak. Sistemimizi 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak. 86 milyonun inşallah kazanmasını sağlayacağız'' dedi.

PEKİ DOA UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Vatandaşlarımız iade süreçlerinde DOA adlı mobil uygulamamızı kullanıyor, e-cüzdanlarında depozito bedellerini biriktirebiliyorlar. Bu bedeli QR kod ile ödeme özelliği olan pos cihazlarında, kişisel bankacılık işlemlerinde de kullanabiliyor.