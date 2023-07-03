Putin, Fransa için ne dedi? Moskova'dan Onur Sinan Güzaltan aktardı

Avukat Onur Sinan Güzaltan, Fransa'daki gelişmelere Rusya'nın bakış açısını Ulusal Kanal ekranlarında anlattı. Güzaltan, Rusya’da Fransa'da yaşananların Batı medyası tarafından abartıldığı iddia ediliyor dedi.

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Moskova'dan Ulusal Kanal yayınına katılan Av. Onur Sinan Güzaltan, Fransa’da yaşanan olayların Rusya’da yakından takip edildiğini belirtti.

Güzaltan'ın ifadelerinden öne çıkanlar:

• Fransız gençlerin büyük çoğunluğunun Fransız vatandaşı olsa da, kökenlerinin Kuzey Afrika ve diğer bölgelerden geldiği ve Fransa’nın sömürdüğü hikayeleriyle büyüdüğü ifade ediliyor.

• Fransa’nın yan mahallelerinde polisin müdahale edemediği kültürel kodlara göre yönetilen bağımsız şehirciliklerin oluştuğu belirtiliyor.

• Ruslar, Fransa’daki seçim sürecini yakından takip etmiş ve Emmanuel Macron’un Rusya ile tarafsız bir rol oynamasını savunan Marine Le Pen’e karşı kullandığı argümanı öne çıkarmıştır.

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