Moskova'dan Ulusal Kanal yayınına katılan Av. Onur Sinan Güzaltan, Fransa’da yaşanan olayların Rusya’da yakından takip edildiğini belirtti.

Güzaltan'ın ifadelerinden öne çıkanlar:

• Fransız gençlerin büyük çoğunluğunun Fransız vatandaşı olsa da, kökenlerinin Kuzey Afrika ve diğer bölgelerden geldiği ve Fransa’nın sömürdüğü hikayeleriyle büyüdüğü ifade ediliyor.

• Fransa’nın yan mahallelerinde polisin müdahale edemediği kültürel kodlara göre yönetilen bağımsız şehirciliklerin oluştuğu belirtiliyor.

• Ruslar, Fransa’daki seçim sürecini yakından takip etmiş ve Emmanuel Macron’un Rusya ile tarafsız bir rol oynamasını savunan Marine Le Pen’e karşı kullandığı argümanı öne çıkarmıştır.