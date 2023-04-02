Haberiniz Olsun programına katılan Gülen Yüzler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Suat Altıntaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında açıklamalar yaptı. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

- Otizmin tıbbi olarak bir tanısı yok. Ailelerin sakin olmaları gerekiyor, eşler birbirlerini suçlamamalı. Bu çocuklar acil bir şekilde özel eğitime verilmeli. Bütün aile bireyleri çocuklara çok yardımcı olmalı.