2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Haberiniz Olsun programına katılan Gülen Yüzler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Suat Altıntaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında açıklamalar yaptı.

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Haberiniz Olsun programına katılan Gülen Yüzler Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Suat Altıntaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü hakkında açıklamalar yaptı. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

- Otizmin tıbbi olarak bir tanısı yok. Ailelerin sakin olmaları gerekiyor, eşler birbirlerini suçlamamalı. Bu çocuklar acil bir şekilde özel eğitime verilmeli. Bütün aile bireyleri çocuklara çok yardımcı olmalı.

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